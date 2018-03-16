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İngiliz futbolcu Michael Thalassitis, televizyon yıldızı sevgilisi Megan McKenna ile bahçede ateşli bir şekilde öpüşürken görüntülendi.
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Sevgilisi Megan McKenna ile İspanya'ya tatile giden İngiliz futbolcu Michael Thalassitis, kaldıkları otelin bahçesinde uygunsuz görüntüler verdi.
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İkili aşka gelip ateşli bir şekilde öpüşürken kameralara yakalandı.
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İlişkisiyle alakalı daha önce yaptığı yorumda, '25 yaşındayım ve sonsuza kadar bekar kalmak istemiyorum' ifadelerini kullanan Thalassitis'in McKenna ile Şubat ayından bu yana birlikte olduğu öğrenildi.
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Megan McKenna ile Thalassitis İngiltere'de yayınlanan bir yarışma programında tanışmıştı.
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Çiftin romantik tatilleri gelecek haftaya kadar sürecek.
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Michael Thalassitis sevgilisi Megan McKenna ile öpüşürken yakalandı
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Michael Thalassitis sevgilisi Megan McKenna ile öpüşürken yakalandı
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Michael Thalassitis sevgilisi Megan McKenna ile öpüşürken yakalandı
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Michael Thalassitis sevgilisi Megan McKenna ile öpüşürken yakalandı
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Michael Thalassitis sevgilisi Megan McKenna ile öpüşürken yakalandı