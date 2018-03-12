Cenk Tosun Afrin'deki askerlere selam gönderdi

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, kendisine selam yollayan Afrin'de görevli askerler için bir video yayınladı. Yıldız golcü, "Kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet" dedi.



Askerlerin "Afrin'den Cenk Tosun'a selam olsun" diyerek çektiği videoya Twitter hesabından cevap veren golcü futbolcu, "Afrin'deki asker kardeşlerime sevgi dolu selamlar. Videonuzu aldım, çok duygulandım. Gerçekten kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

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