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İngiliz oyuncuların eşleri Dünya Kupası'na götürülmeyecek
3 saat önce
İngiltere Futbol Federasyonu, Dünya Kupası öncesi futbolcuları üzecek bir karar aldı.
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İngiltere Dışileri Bakanı Boris Johnson'ın çifte ajan Sergei Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekileceğini söylemesinin ardından flaş bir karar alındı.
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İngiltere Futbol Federasyonu, Haziran ayında Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı oyuncularının eşlerinin Rusya'ya federasyon tarafından götürülmeyeceğini açıkladı.
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Bu kararın alınmasına güvenlik endişelerinin sebep olduğu belirtilirken takımda yer alan bazı oyuncuların, eşlerini St. Petersburg'un 30 kilometre dışında bir bölgeye yerleştireceği ve bu konuda ısrarcı oldukları vurgulandı.
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