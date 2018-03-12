İngiliz oyuncuların eşleri Dünya Kupası'na götürülmeyecek

1 / 10 İngiltere Dışileri Bakanı Boris Johnson'ın çifte ajan Sergei Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekileceğini söylemesinin ardından flaş bir karar alındı.



2 / 10 İngiltere Futbol Federasyonu, Haziran ayında Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı oyuncularının eşlerinin Rusya'ya federasyon tarafından götürülmeyeceğini açıkladı.



3 / 10 Bu kararın alınmasına güvenlik endişelerinin sebep olduğu belirtilirken takımda yer alan bazı oyuncuların, eşlerini St. Petersburg'un 30 kilometre dışında bir bölgeye yerleştireceği ve bu konuda ısrarcı oldukları vurgulandı.



4 / 10 İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate de oyuncuları ailelerinden uzak tutmayacağını ve maçların bir gün sonrasında oyuncular ile eşlerinin görüşmesini mutlaka sağlayacağını söyledi.



5 / 10 İşte İngiltere Milli Takımı oyuncularının bazıları ve oyuncuların eşleri...



6 / 10 Ruby Mae - Dele Alli



7 / 10 Rebekah Vardy - Jamie Vardy



8 / 10 Sam Cooke - Chris Smalling



9 / 10 Jena Frumes - Jesse Lingard

