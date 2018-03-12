Cech gol yemeden 200. maçını tamamladı

Arsenal’in başarılı kalecisi Petr Cech, 35 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Oynanan ve 3-0’lık Arsenal galibiyetiyle sonuçlanan Watford müsabakasında bir penaltı pozisyonunu kurtaran Cech, böylece Arsenal formasıyla ilk penaltısını da kurtarmış oldu. Çek kaleci, daha önce atılan 15 penaltıyı kurtarma başarısı gösterememişti.



Premier Lig’de Watford karşısında kalesinde gol görmeyen 35 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla ligde toplamda 200 maçta kalesini gole kapamış oldu.

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