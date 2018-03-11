Cenk Tosun İngiliz basınında

Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı golle Everton'ın İngiliz teknik direktörü Sam Allardyce'ın rahat bir nefes aldığını belirttiği haberinde "Büyük Sam'in gününde noktayı Tosun koydu" ifadesini kullandı. Haberde ayrıca, Cenk Tosun'un gol sevinci ile Allardyce'ın golden sonra verdiği duygusal tepkinin "maçın anı" olduğu aktarıldı.



"Everton'a hayat verdi"

İngiliz yayın kurumu BBC Sport, "Tosun, Everton'a hayat verdi" başlıklı haberinde milli futbolcunun Goodison Park'ta ilk golünü attığını kaydetti. BBC Sport, Leighton Baines'in pasında Cenk Tosun'un, penaltı noktası civarından kaliteli bir vuruşla topu ağlara göndermesiyle Everton'ın galibiyetinde önemli rol oynadığını belirtti.



"Tosun, Everton'ın zaferine yardım etti"

İngiltere Premier Lig'in yayıncı kuruluşu Sky Sports, "Tosun, Everton'ın zaferine yardım etti" başlığıyla verdiği haberde, Cenk Tosun'un Goodison Park'ta ilk golünü kaydettiğine vurgu yaptı. Sky Sports ayrıca, "maçın adamı" olarak Cenk Tosun'u seçti.



Liverpool Echo Gazetesi ise haberinde teknik direktör Sam Allardyce'ın Cenk Tosun hakkındaki açıklamasını öne çıkardı. Haberde, İngiliz teknik adamın, "Cenk Tosun, onu neden transfer ettiğimizi göstermeye başladı." görüşüne yer verildi. Öte yandan Everton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un "maçın adamı" seçildiğini bildirdi.

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