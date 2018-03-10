Cenk Tosun bu kez Brighton'a golünü attı

Premier Lig'in 30. haftasındaki Everton-Brighton maçında Cenk Tosun yine golünü attı. Golsüz geçilen ilk yarının ardından 60'da Bong topu kendi ağlarına gönderince Everton 1-0 öne geçti. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Baines'in pasında Cenk Tosun harika golle skoru 2-0'a getirdi.

80. dakikada Knockaert, Brighton'ı 10 kişi bırakırken, 88'de Rooney penaltıyı kaçırsa da Everton maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla Everton puanını 37 yaparken, Brighton ise 34 puanda kaldı.

Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:



West Ham United 0 - 3 Burnley

Manchester United 2 - 1 Liverpool

Newcastle United 3 - 0 Southampton

West Bromwich 1 - 4 Leicester City

Huddersfield Town 0 - 0 Swansea City