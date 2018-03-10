Cenk Tosun bu kez Brighton'a golünü attı
Cenk Tosun, Everton'daki ikinci golünü Brighton'a attı. Cenk Tosun, Premier Lig'de kendini bulmaya başladı. Beşiktaş'tan rekor transfer bedeliyle gittiği Everton'da ilk golünü geçen hafta Burnley'e atan Cenk Tosun, bu hafta da Brighton ağlarını havalandırdı. İşte Cenk Tosun'un golü...
Premier Lig'in 30. haftasındaki Everton-Brighton maçında Cenk Tosun yine golünü attı. Golsüz geçilen ilk yarının ardından 60'da Bong topu kendi ağlarına gönderince Everton 1-0 öne geçti. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Baines'in pasında Cenk Tosun harika golle skoru 2-0'a getirdi.
80. dakikada Knockaert, Brighton'ı 10 kişi bırakırken, 88'de Rooney penaltıyı kaçırsa da Everton maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla Everton puanını 37 yaparken, Brighton ise 34 puanda kaldı.
Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
West Ham United 0 - 3 Burnley
Manchester United 2 - 1 Liverpool
Newcastle United 3 - 0 Southampton
West Bromwich 1 - 4 Leicester City
Huddersfield Town 0 - 0 Swansea City