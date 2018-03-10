Manchester United - Liverpool maçı izle (İdman TV canlı yayın akışı - uydu frekansı)
Manchester United - Liverpool maçı, İngiltere Premier Ligi 30. haftasının en önemli karşılaşması. Futbolseveler, Manchester United - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda, nasıl izleyebiliriz merak ediliyor ve araştırıyorlar. Aralarında iki puan fark olan Manchester United - Liverpool maçı Azerbeycanlı sporseverler için İdman TV'den şifresiz olarak yayınlanıyor. İşte Manchester United - Liverpool maçı detayları, İdman TV yayın akışı ve uydu frekans bilgileri...
İngiltere Premier Ligi 30. haftasının en önemli karşılaşmasında Old Trafford'da Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç TSİ 15.30'da başlayacak. Azerbeycan'da yayın yapan İdman TV, bu maçı sporseverler için şifresiz olarak ekrana getiriyor. 170. kez karşı karşıya gelecek Manchester United - Liverpool maçı Türkiye'de S Sport'tan naklen yayınlanacak. Haberimizde İdman TV yayın akışı, canlı yayın linki ve uydu frekans bilgileri...
MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United ile Liverpool, 170. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın daha önce yaptıkları 169. maçta Manchester United'ın 67, Liverpool'un 55 galibiyeti bulunuyor. Liverpool, tarihinde en fazla maç kaybettiği takım Manchester United.
Manchester United, Liverpool ile kendi sahasında oynadığı son 13 maçtan onunu kazanmayı başardı. İki takım arasında oynanan son üç lig maçı berabere bitti; daha önce dört kez üst üste berabere kalmadılar. En son Şubat 1921'de ligde üç kez üst üste berabere kalmışlardı.
#PL'de 30. hafta, 15:30'daki #ManchesterUnited-#Liverpool maçıyla açılacak. #CenkTosun'un forma giydiği #Everton'ın, #Brighton'ı ağırlayacağı maç 18:00'de, #Chelsea'nin #CrystalPalace'ı konuk edeceği maç ise 20:30'da canlı yayınla S Sport'ta! #MUNLIV #EVEBHA #CHECRY #SSporttaPL pic.twitter.com/L7hncTfWgD— S Sport (@ssporttr) 10 Mart 2018
İDMAN TV YAYIN AKIŞI 10 MART CUMARTESİ
08:00 idman xəbər
08:20 Qış Olimpiya oyunları.
11:00 İdman və media
12:00 İdman xəbər
12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Mayns” – “Şalke”
14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – “Neftçi” (canlı)
15:50 Topaz gündəlik
16:00 İdman xəbər
16:30 Futbol.İngiltərə çempionatı.”Mançester Yunayted” – “Liverpul” (canlı)
18:30 İdman xəbər
18:50 Futbol dahiləri (Çelsi)
19:15 Futbol.İspaniya çempionatı.”Sevilya” – “Valensiya” (canlı)
21:10 İdman xəbər
21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Çelsi” – “Kristal Pelas” (canlı)
23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Malaqa” – “Barselona” (canlı)
01:40 Favorit
02:30 Futbol dahiləri
03:00 İdman rekordları
03:20 Futbol.Ispaniya çempionatı.”Real” M – “Alaves”
05:00 Flaqman
06:00 Güləş
08:00 Futbol dahiləri
İDMAN TV HAKKINDA
İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.
İDMAN TV UYDU FREKANSI
İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu
Asiya – Avropa
Satellite: Azerspace 1
Orbital position: 46°E
Downlink Frequency:
(MPEG-2) f = 11175 MHz
(Polarization- H)
Symbol rate – 27500 Msymbol/s
FEC – 5/6