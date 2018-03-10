Manchester United - Liverpool maçı izle (İdman TV canlı yayın akışı - uydu frekansı)

İngiltere Premier Ligi 30. haftasının en önemli karşılaşmasında Old Trafford'da Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç TSİ 15.30'da başlayacak. Azerbeycan'da yayın yapan İdman TV, bu maçı sporseverler için şifresiz olarak ekrana getiriyor. 170. kez karşı karşıya gelecek Manchester United - Liverpool maçı Türkiye'de S Sport'tan naklen yayınlanacak. Haberimizde İdman TV yayın akışı, canlı yayın linki ve uydu frekans bilgileri...

MANCHESTER UNİTED - LİVERPOOL MAÇI

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United ile Liverpool, 170. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın daha önce yaptıkları 169. maçta Manchester United'ın 67, Liverpool'un 55 galibiyeti bulunuyor. Liverpool, tarihinde en fazla maç kaybettiği takım Manchester United.

Manchester United, Liverpool ile kendi sahasında oynadığı son 13 maçtan onunu kazanmayı başardı. İki takım arasında oynanan son üç lig maçı berabere bitti; daha önce dört kez üst üste berabere kalmadılar. En son Şubat 1921'de ligde üç kez üst üste berabere kalmışlardı.

İdman TV canlı yayın izle

İDMAN TV YAYIN AKIŞI 10 MART CUMARTESİ

08:00 idman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

11:00 İdman və media

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Mayns” – “Şalke”

14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – “Neftçi” (canlı)

15:50 Topaz gündəlik

16:00 İdman xəbər

16:30 Futbol.İngiltərə çempionatı.”Mançester Yunayted” – “Liverpul” (canlı)

18:30 İdman xəbər

18:50 Futbol dahiləri (Çelsi)

19:15 Futbol.İspaniya çempionatı.”Sevilya” – “Valensiya” (canlı)

21:10 İdman xəbər

21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Çelsi” – “Kristal Pelas” (canlı)

23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Malaqa” – “Barselona” (canlı)

01:40 Favorit

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman rekordları

03:20 Futbol.Ispaniya çempionatı.”Real” M – “Alaves”

05:00 Flaqman

06:00 Güləş

08:00 Futbol dahiləri

İDMAN TV HAKKINDA

İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.

İDMAN TV UYDU FREKANSI

İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu

Asiya – Avropa

Satellite: Azerspace 1

Orbital position: 46°E

Downlink Frequency:

(MPEG-2) f = 11175 MHz

(Polarization- H)

Symbol rate – 27500 Msymbol/s

FEC – 5/6