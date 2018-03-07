Hakeme ismini söyleyen Sanchez Watt kırmızı kart gördü!

İngiltere Ulusal Ligi'nde Hemel Hemstead ile East Thurrock arasında oynanan maçta çok komik bir kırmızı kart çıktı.



Daily Mail'deki habere göre; Hempstead takımında oynayan Arsenal alt yapısından çıkmış Sanchez Watt, düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart görecekti. Hakem Dean hulme, futbolcuya kart göstermeden önce adını sordu. Futbolcu "Watt" yanıtnı verdi. İngilizce'de "Ne" anlamına gelen "What" ile aynı şekilde okunduğu için yanıtı soruyu duyamamak olarak anlayan Hulme, futbolcuya tekrar adını sordu. Futbolcu her soruya "Watt" diye karşılık verince sinirlenen hakem Hulme futbolcuyu kendisiyle dalga geçtiğini düşünerek kırmızı kartla ihraç etti.



Hempstead takımı kaptanı Jordan Parkes, hakemin yanına gelip takım arkadaşının adının "Watt" olduğunu açıklayınca Hulme kararını değiştirip düdükten sonra topa vurduğu için sarı kartla yetindi. Maçı Hemel Hempstead 2-0 kazandı.



Geri çekilen tuhaf kırmızı kart kararı kulübün twitter hesabından da paylaşıldı.

(NTV Spor)