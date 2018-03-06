İngiltere Dünya Kupası'ndan çekilebilir!

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın 2010 yılında takas ettiği casuslardan Sergey Skripal ile kızı bilinmeyen bir maddeyle zehirlendi. İngiltere, topraklarındaki bu saldırıya duyarsız kalmadı ve saldırının ardından Rusya'nın olması durumunda 2018 Dünya Kupası'ndan çekilebileceklerini açıkladı.



İngiltere Dışışleri Bakanı Boris Johnson, Rusya vatandaşı ve İngiliz istihbarat birimi MI-6 için çalışan Skripal ile kızının zehirlenmesine tepki gösterdi. İngiltere Parlementosu'ndaki konuşmasında durumun rahatsız verici olduğunu söyleyen Johnson,"Olayda bir devletin parmağının olduğunun anlaşılması durumunda uygun ve kuvvetli bir şekilde cevap verilecek" dedi.



66 yaşındaki Skripal dün bilinmeyen bir madde nedeniyle yanında bulunan 33 yaşındaki kızı ile birlikte zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ciddiyetini koruyan Skripal, 2010 yılında yüksek düzeyli bir ajan değişimi operasyonunda yer almıştı.

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