Everton, Arsene Wenger'i istiyor

Arsene Wenger'in yolu milli golcümüz Cenk Tosun ile kesişebilir. Bir kez daha, Arsene Wenger'in Arseanal'deki geleceği yüksek sesle tartışılıyor.



Son 16 yılda ilk kez 4 maç üst üste kaybeden Arsenal'de Arsene Wenger'in görevine son verilebileceği konuşuluyor.



Daily Star'ın özel haberine göre Everton'ın sahiplerinden Farhad Moshiri, kulübün talihini tersine çevirebilecek kişi olarak Arsene Wenger'i görüyor.



Everton kulübünün %49.9 hisselerine sahip olan Moshiri, ortağı Alisher Usmanov ile birlikte Arsenal'in %14.65 hissesini de elinde bulunduruyor. (Goal)

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