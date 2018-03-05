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Cenk Tosun, Ronaldo'ya fark attı

2 saat önce

Cenk Tosun, Everton'daki ilk golünü 5. lig maçında Burnley deplasmanında attı. Peki birçok dünya yıldızı Premier Lig'e adım attıktan sonra kaçıncı maçında golle buluştu? İşte 'Tosun Paşa'nın gerisinde dünyaca ünlü yıldızlar...

Cenk Tosun, Ronaldo'ya fark attı
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Romelu Lukaku | Chelsea > Everton | 2014 | 35.3 milyon euro | İlk golünü 4. maçında attı

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Danny Welbeck | Manchester United > Arsenal | 2014 | 20 milyon euro | İlk golünü 4. maçında attı

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Stevan Jovetic | Fiorentina > Manchester City | 2013 | 26 milyon euro | İlk golünü 4. maçında attı

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Andy Carroll | Newcastle > Liverpool | 2011 | 41 milyon euro | İlk golünü 4. maçında attı

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Cenk Tosun | Beşiktaş > Everton | 2018 | 22 milyon euro (+ bonuslar) | İlk golünü 5. maçında attı

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Carlos Tevez | West Ham > Manchester City | 2009 | 29 milyon euro | İlk golünü 5. maçında attı

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Wilfried Bony | Swansea > Manchester City | 2015 | 32.3 milyon euro | İlk golünü 5. maçında attı

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Ahmed Musa | CSKA Moskova > Leicester City | 2016 | 19.5 milyon euro | İlk golünü 6. maçında attı

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Dimitar Berbatov | Tottenham > Manchester United | 2008 | 38 milyon euro | İlk golünü 6. maçında attı

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Roque Santa Cruz | Blackburn > Manchester City | 2009 | 21.2 milyon euro | İlk golünü 8. maçında attı

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Cristiano Ronaldo | Sporting Lizbon > Manchester United | 2003 | 19 milyon euro | İlk golünü 9. maçında attı

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Edin Dzeko | Wolfsburg > Manchester City | 2011 | 37 milyon euro | İlk golünü 10. maçında attı

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Fernando Torres | Liverpool > Chelsea | 2011 | 58.5 milyon euro | İlk golünü 10. maçında attı

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Vincent Janssen | AZ Alkmaar > Tottenham | 2016 | 22.1 milyon euro | İlk golünü 10. maçında attı

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Robbie Keane | Tottenham > Liverpool | 2008 | 24 milyon euro | İlk golünü 12. maçında attı

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Mario Balotelli | Milan > Liverpool | 2014 | 20 milyon euro | İlk golünü 13. maçında attı

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İngiltere
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