Manchester City 1 - 0 Chelsea (Maç özeti)
04 Mart 2018 | 21:56
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.
İngiltere ligini açık ara önde götüren Manchester City, son şampiyon Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi City, Bernardo Silva'nın 46. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Puanını 78'e yükselten Manchester City, bitime 9 hafta kala en yakın takipçisi Liverpool'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Chelsea, 53 puanda kaldı.
59 puanı bulunan Manchester United, haftanın kapanış karşılaşmasında yarın Crystal Palace'a konuk olacak.
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