Cenk Tosun, Everton'daki ilk golünü attı!

Cenk Tosun, ilk golünü Burnley'e atarak Premier Lig'e 'merhaba' dedi! Premier Lig'de 29. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton, Burnley'e konuk oldu. Maça çok istekli başlayan Cenk Tosun, 20. dakikada ön direkte yaptığı güzel kafa vuruşuyla Everton'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Devreye Cenk Tosun'un golüyle önde giden Everton ikinci yarı sahada adeta yürüdü. 56'da savunmanın arkasına sarkan Ashley Barnes, Burnley adına skoru 1-1'e getirdi. Rüzgarı arkasına alan ev sahibi ekip, 80'de bu kez Wood'un kafasıyla 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçti.



86. dakikada Everton'da kaptan Ashley Williams rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Cenk Tosun maçta 68 dakika sahada kalırken, yerini Niasse’a bıraktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Everton, Cenk Tosun'la 1-0 öne geçtiği maçta Burnley'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Burnley puanını 40 yaparken, Everton ise 34 puanda kaldı.

Premier Lig'de bugün oynanan maçalrda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:



Watford 1 - 0 West Bromwich

Southampton 0 - 0 Stoke City

Leicester City 1 - 1 Bournemouth

Tottenham 2 - 0 Huddersfield Town

Swansea City 4 - 1 West Ham United

CENK TOSUN'A SOSYAL MEDYADAN TEBRİK YAĞDI!

Beşiktaş’tan devre arasında İngiltere Premier Lig’in yolunu tutan Cenk Tosun, Burnley karşısında 20. dakikada kaydettiği golle Ada kariyerinin ilk golüne imzasını attı. Cenk’i sosyal medyadan birçok kişi tebrik etti.



Tosun’u sosyal medyadan ilk tebrik eden eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, "Bizim çocuk" diyerek Cenk Tosun’u tebrik etti.



Beşiktaş’ın resmi hesabı da Cenk’in attığı golün ardından yaptığı paylaşımda Tosun Paşa şarkısına atıfta bulunarak, "Duyduk ki gol atmışsın ancak statta şarkın çalmamış. Senin için biz şarkıyı çalarız" ifadelerini kullandı.