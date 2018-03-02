Pedofiliden hapis yatan Adam Johnson için bomba iddia!

1 / 7 İngiliz basını, cinsel istismar suçundan aldığı hapis cezası sebebiyle Sunderland ve İngiltere Milli Takımı'ndan kovulan Adam Johnson için bomba bir iddia ortaya attı.



2 / 7 15 yaşındaki reşit olmayan bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiyi girip suçlu bulunan ve aldığı 6 yıllık hapis cezasının 2 yılını dolduran Sunderland'in eski futbolcusu Adam Johnson, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.



3 / 7 The Sun gazetesine konuşan oyuncuya yakın bir kaynak, Johnson'ın hapis cezasını doldurduktan sonra kariyerine devam etmek istediğini ancak artık Avrupa'da futbol oynamasının söz konusu olamayacağını söyledi.



4 / 7 Menajeriyle de yakın olduğu öne sürülen kaynak, 'En iyi ihtimal Türkiye veya Çin gibi görünüyor...



5 / 7 Türkiye çekişmeli bir lige sahip olduğu için onun için oldukça iyi olabilir' ifadelerinde bulundu.



6 / 7 Adam Johnson, reşit olmayan birisiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve bir kez de cinsel istismarda bulunduğunu ay başında yapılan celsesinde itiraf etmişti.

