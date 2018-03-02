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Pedofiliden hapis yatan Adam Johnson için bomba iddia!
4 saat önce
15 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiğini kabul ettikten sonra 6 yıl hapis cezası alan İngiliz eski milli futbolcu Adam Johnson için çok konuşulacak bir Türkiye iddiası ortaya atıldı.
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İngiliz basını, cinsel istismar suçundan aldığı hapis cezası sebebiyle Sunderland ve İngiltere Milli Takımı'ndan kovulan Adam Johnson için bomba bir iddia ortaya attı.
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15 yaşındaki reşit olmayan bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiyi girip suçlu bulunan ve aldığı 6 yıllık hapis cezasının 2 yılını dolduran Sunderland'in eski futbolcusu Adam Johnson, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.
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The Sun gazetesine konuşan oyuncuya yakın bir kaynak, Johnson'ın hapis cezasını doldurduktan sonra kariyerine devam etmek istediğini ancak artık Avrupa'da futbol oynamasının söz konusu olamayacağını söyledi.
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Menajeriyle de yakın olduğu öne sürülen kaynak, 'En iyi ihtimal Türkiye veya Çin gibi görünüyor...
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Türkiye çekişmeli bir lige sahip olduğu için onun için oldukça iyi olabilir' ifadelerinde bulundu.
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Adam Johnson, reşit olmayan birisiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve bir kez de cinsel istismarda bulunduğunu ay başında yapılan celsesinde itiraf etmişti.
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