Manchester City Arsenal'i 3-0 yendi ve İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalde Manchester City, 18. dakikada Arjantinli yıldız futbolcusu Sergio Agüero'nun attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Manchester City, 58. dakikada Vincent Kompany, 65. dakikada da David Silva'nın attığı gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



Türk asıllı Alman futbolculardan, Manchester City'de İlkay Gündoğan, Arsenal'de ise Mesut Özil 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla Manchester City, tarihinde 5. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.

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