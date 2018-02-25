Manchester United 2 - 1 Chelsea (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftası Manchester United-Chelsea maçına sahne oldu. Nefes kesen mücadeleye iyi başlayan Chelsea'de Morata'nın vuruşu direkten döndü.



32'de kontra atağa çıkan Chelsea, Hazard'ın güzel pası sonrası Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti. 7 dakika sonra sahneye çıkan Lukaku durumu 1-1'e getirdi.



İlk yarı bu skorla sona ererken, 64'te oyuna giren Lingard, 75'te kafayla gölü attı ve Manchester United'a 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Manchester United puanını 59 yaparken, Chelsea ise 53 puanda kaldı.





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