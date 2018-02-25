Manchester United - Chelsea maçı canlı izle (İdman TV canlı yayın akışı)
Manchester United - Chelsea maçı, İngiltere Premier Ligi'nde sonucu merakla bekleniyor. İki takımın teknik direktörleri Conte ile Mourinho arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Aralarında 3 puan fark olan Manchester United - Chelsea maçı Azerbeycanlı futbolseverler için İdman TV'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak. İşte İdman TV yayın akışı, canlı yayın linki ve uydu frekans bilgileri...
Manchester United - Chelsea maçı için İngiltere'de nefesler tutuldu. TSİ 17.05'te başlayacak dev maç futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşma. Ligde aralarında 3 puan fark olan iki takımın teknik direktörü Mourinho ile Conte arasında uzun zamandır sert atışma devam ediyor. Manchester United - Chelsea maçına bu ikili arasındaki durum sahaya nasıl yansıyacak. Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Chelsea maçı İdman TV tarafından Azerbeycanlı sporseverler için şifresiz olarak ekrana getirilecek. İdman TV uydu frekans bilgileri, yayın akışı ve canlı yayın linki haberimizde.
İDMAN TV YAYIN AKIŞI
04:00 Qış Olimpiya oyunları.Körlinq. Final. Qadınlar (canlı)
08:00 Qış Olimpiya oyunları.Bobsley (canlı)
09:00 Qış Olimpiya oyunları.Xokkey . Final (canlı)
11:30 Qış Olimpiya oyunları.Xizək yarışları. Qadınlar. 30 km (canlı)
13:30 Voleybol.Kişilər. Lokomotiv.U18 (yeni)
14:15 Qış Olimpiya oyunları. Təntənəli bağlanış mərasimi (canlı)
17:00 Qış Olimpiya oyunları.
17:40 İdman xəbər
18:05 Futbol. İngiltərə çempionatı. “Mançester Y” – “Çelsi” (canlı)
21:30 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real Sosyedad”(canlı)
23:20 İdman rekordları
23:45 Futbol.İspaniya çempionatı. “Sevilya” – “Atletiko” M (canlı)
01:40 Qış Olimpiya oyunları.
03:00 İdman xəbər
03:20 Qış Olimpiya oyunları.
08:00 İdman xəbər
İDMAN TV HAKKINDA
İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.
İDMAN TV UYDU FREKANSI
İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu
Asiya – Avropa
Satellite: Azerspace 1
Orbital position: 46°E
Downlink Frequency:
(MPEG-2) f = 11175 MHz
(Polarization- H)
Symbol rate – 27500 Msymbol/s
FEC – 5/6