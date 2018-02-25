Manchester United - Chelsea maçı canlı izle (İdman TV canlı yayın akışı)

Manchester United - Chelsea maçı için İngiltere'de nefesler tutuldu. TSİ 17.05'te başlayacak dev maç futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşma. Ligde aralarında 3 puan fark olan iki takımın teknik direktörü Mourinho ile Conte arasında uzun zamandır sert atışma devam ediyor. Manchester United - Chelsea maçına bu ikili arasındaki durum sahaya nasıl yansıyacak. Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Chelsea maçı İdman TV tarafından Azerbeycanlı sporseverler için şifresiz olarak ekrana getirilecek. İdman TV uydu frekans bilgileri, yayın akışı ve canlı yayın linki haberimizde.

İdman TV canlı yayın izle

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

04:00 Qış Olimpiya oyunları.Körlinq. Final. Qadınlar (canlı)

08:00 Qış Olimpiya oyunları.Bobsley (canlı)

09:00 Qış Olimpiya oyunları.Xokkey . Final (canlı)

11:30 Qış Olimpiya oyunları.Xizək yarışları. Qadınlar. 30 km (canlı)

13:30 Voleybol.Kişilər. Lokomotiv.U18 (yeni)

14:15 Qış Olimpiya oyunları. Təntənəli bağlanış mərasimi (canlı)

17:00 Qış Olimpiya oyunları.

17:40 İdman xəbər

18:05 Futbol. İngiltərə çempionatı. “Mançester Y” – “Çelsi” (canlı)

21:30 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real Sosyedad”(canlı)

23:20 İdman rekordları

23:45 Futbol.İspaniya çempionatı. “Sevilya” – “Atletiko” M (canlı)

01:40 Qış Olimpiya oyunları.

03:00 İdman xəbər

03:20 Qış Olimpiya oyunları.

08:00 İdman xəbər

İDMAN TV HAKKINDA

İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.

İDMAN TV UYDU FREKANSI

İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu

Asiya – Avropa

Satellite: Azerspace 1

Orbital position: 46°E

Downlink Frequency:

(MPEG-2) f = 11175 MHz

(Polarization- H)

Symbol rate – 27500 Msymbol/s

FEC – 5/6