Watford 1 - 0 Everton (Maç özeti)
24 Şubat 2018 | 22:37
Premier Lig'in 28. haftasında Cenk Tosun'un takımı Everton deplasmanda Watford'a 1-0 mağlup oldu. Cenk Tosun 57. dakikada oyuna girdi ve son dakikada bir gol fırsatından yararlanamadı.
Premier Lig'in 28. haftasında Watford-Everton maçı oynandı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ardından 57. dakikada milli futbolcumuz Cenk Tosun, Niasse'nin yerine oyuna girdi.
79'da sahneye çıkan Troy Deeney attığı golle Watford'u 1-0 öne geçirdi. Maçın son dakikasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Cenk Tosun kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Watford sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Watford puanını 33 yaparken, Everton ise 34 puanda kaldı.
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