Liverpool 4 - 1 West Ham United (Maç özeti)

Anfield'daki maçın 23. dakikasında Emre Can ile öne geçen Liverpool, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.



İkinci yarıya bu sezonun yıldızı Salah'ın golüyle başlayan Liverpool, hemen ardından Firmino ile iyice rahatladı. Ancak Antonio bir anlık hata sonrasında farkı ikiye indirse de Mane son sözü söyledi. Maçı 4-1 kazanan Liverpool, puanını 57'ye çıkarıp maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:



Burnley 1 - 1 Southampton

Leicester City 1 - 1 Stoke City

Bournemouth 2 - 2 Newcastle United

West Bromwich 1 - 2 Huddersfield Town

Brighton & Hove Albion 4 - 1 Swansea City