Liverpool 4 - 1 West Ham United (Maç özeti)
24 Şubat 2018 | 20:03
Premier Lig'de lider Manchester City'i takip eden takımlardan biri olan Liverpool, West Ham engelini 4-1'le geçerek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
Anfield'daki maçın 23. dakikasında Emre Can ile öne geçen Liverpool, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.
İkinci yarıya bu sezonun yıldızı Salah'ın golüyle başlayan Liverpool, hemen ardından Firmino ile iyice rahatladı. Ancak Antonio bir anlık hata sonrasında farkı ikiye indirse de Mane son sözü söyledi. Maçı 4-1 kazanan Liverpool, puanını 57'ye çıkarıp maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:
Burnley 1 - 1 Southampton
Leicester City 1 - 1 Stoke City
Bournemouth 2 - 2 Newcastle United
West Bromwich 1 - 2 Huddersfield Town
Brighton & Hove Albion 4 - 1 Swansea City
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