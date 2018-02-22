Mesut Özil yalan söylemekle suçlandı



Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Mesut Özil'in hastalığı nedeniyle Pazartesi ve Salı günü idmanda yer almadığını açıklarken, Östersunds ile yapılacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı kadrosunda da yer almayacağını söyledi.



Fransız teknik adam, Mesut'u Östersunds maçıdna oynatmak istediğini ancak hastalığı nedeniyle bunun mümkün olmadığını Türk asıllı Alman oyuncunun Pazar günü Manchester City ile yapılacak Lig Kupası finaline yetişmeye çalıştığını dile getirdi.



Arsenal taraftarları ise Mesut Özil'in partneri Amine Gülşe ile Pazartesi günü İstanbul'da olduğu fotoğrafı kanıt olarak göstererek, yıldız oyuncunun hastalığı nedeniyle yalan söylediğine kanaat getirdi.



(AJANSSPOR)

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