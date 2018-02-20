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Bennell'a cinsel istismar suçundan 31 yıl ceza

20 Şubat 2018 | 11:45

Manchester City ve Crewe Alexandra'nın eski genç takım çalıştırıcısı Bennell'a, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 31 yıl hapis cezası verildi.

Bennell'a cinsel istismar suçundan 31 yıl ceza

 

Eski teknik direktör Barry Bennell, çocuklara yönelik  cinsel istismar suçundan 31 yıl hapis cezası aldı. Liverpool Kraliyet Mahkemesi, 1979-1991 yıllarında İngiltere'de  Manchester City ve Crewe Alexandra genç takımlarında görev yaptığı sırada 50  çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Barry Bennell'i suçlu buldu. 64  yaşındaki eski teknik direktör, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 
Geçen yıllarda Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43  yaşındaki Andy Woodward, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry  Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamıştı.
 
2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren  İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak  sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.

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