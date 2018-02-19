SPOR

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

2 saat önce

Premier Lig takımlarından Stoke City'de forma giyen Saido Berahino'nun 14 Şubat günü nişanlısı tarafından Chelsea Lovelace'la evde basıldığı ortaya çıktı.

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!
1 / 22

Premier Lig takımlarından Stoke City'de top koşturan Saido Berahino'nun 14 Şubat günü nişanlısı tarafından evinde model ve sosyal medya ünlüsü Chelsea Lovelace ile basıldığı ortaya çıktı.

2 / 22

Saido Berahino ve nişanlısını aldattığı model Chelsea Lovelace'ın Dubai'de iki gün geçirdikten sonra birlikte döndükleri ve evde birlikte oldukları sırada basıldıkları ortaya çıktı.

3 / 22

İngiliz Daily Mail gazetesi, Saido Berahino'nun nişanlısı Stephania Christoforou'nun birlikte yaşadıkları evin önüne gelerek bağırıp çağırdığını ve zorla kapıya dayandığını ortaya çıkardı.

4 / 22

Berahino'nun nişanlısı Stephania Christoforou'nun eve geldiği sırada sevgilisi Lovelace'in 3 saate yakın içeride saklanmak zorunda kaldığı sonra da ünlü futbolcunun ablasının olay yerine gelerek duruma müdahale ettiği öne sürüldü.

5 / 22

Berahino, nişanlısı Stephania Christoforou'yu daha önce de hayat kadınlarıyla aldattığı iddiasıyla basına konu olmuştu.

6 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

7 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

8 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

9 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

10 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

11 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

12 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

13 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

14 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

15 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

16 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

17 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

18 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

19 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

20 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

21 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

22 / 22

Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.