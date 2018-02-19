1 / 22 Premier Lig takımlarından Stoke City'de top koşturan Saido Berahino'nun 14 Şubat günü nişanlısı tarafından evinde model ve sosyal medya ünlüsü Chelsea Lovelace ile basıldığı ortaya çıktı.



2 / 22 Saido Berahino ve nişanlısını aldattığı model Chelsea Lovelace'ın Dubai'de iki gün geçirdikten sonra birlikte döndükleri ve evde birlikte oldukları sırada basıldıkları ortaya çıktı.



3 / 22 İngiliz Daily Mail gazetesi, Saido Berahino'nun nişanlısı Stephania Christoforou'nun birlikte yaşadıkları evin önüne gelerek bağırıp çağırdığını ve zorla kapıya dayandığını ortaya çıkardı.



4 / 22 Berahino'nun nişanlısı Stephania Christoforou'nun eve geldiği sırada sevgilisi Lovelace'in 3 saate yakın içeride saklanmak zorunda kaldığı sonra da ünlü futbolcunun ablasının olay yerine gelerek duruma müdahale ettiği öne sürüldü.



5 / 22 Berahino, nişanlısı Stephania Christoforou'yu daha önce de hayat kadınlarıyla aldattığı iddiasıyla basına konu olmuştu.



6 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



7 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



8 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



9 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



10 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



11 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



12 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



13 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



14 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



15 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



16 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



17 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



18 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



19 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



20 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!



21 / 22 Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!

