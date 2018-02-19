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Nişanlısı Saido Berahino'yu Chelsea Lovelace ile bastı!
2 saat önce
Premier Lig takımlarından Stoke City'de forma giyen Saido Berahino'nun 14 Şubat günü nişanlısı tarafından Chelsea Lovelace'la evde basıldığı ortaya çıktı.
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Premier Lig takımlarından Stoke City'de top koşturan Saido Berahino'nun 14 Şubat günü nişanlısı tarafından evinde model ve sosyal medya ünlüsü Chelsea Lovelace ile basıldığı ortaya çıktı.
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Saido Berahino ve nişanlısını aldattığı model Chelsea Lovelace'ın Dubai'de iki gün geçirdikten sonra birlikte döndükleri ve evde birlikte oldukları sırada basıldıkları ortaya çıktı.
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İngiliz Daily Mail gazetesi, Saido Berahino'nun nişanlısı Stephania Christoforou'nun birlikte yaşadıkları evin önüne gelerek bağırıp çağırdığını ve zorla kapıya dayandığını ortaya çıkardı.
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Berahino'nun nişanlısı Stephania Christoforou'nun eve geldiği sırada sevgilisi Lovelace'in 3 saate yakın içeride saklanmak zorunda kaldığı sonra da ünlü futbolcunun ablasının olay yerine gelerek duruma müdahale ettiği öne sürüldü.
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