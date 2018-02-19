Thierry Henry: Firmino ile birlikte oynamak isterdim
19 Şubat 2018 | 10:25
Arsenal'in Fransız efsanesi Thierry Henry, Liverpool'un futbolcusu Roberto Firmino için övgü dolu sözler kullandı.
Arsenal formasıylla Premier Lig'de 175 gol kaydeden Henry, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda "Firmino'nun oyun stili, çalışması, asistleri, golleri... Yaptığı her şey inanılmaz. Bu yüzden Liverpool'da oynuyor. Southampton'a attığı golü atabilecek çok az oyuncu var" diye konuştu.
İZLEMESİ MÜKEMMEL
Firmino'nun Liverpool'a büyük güç kattığını belirten Henry, "Düşünülenin çok üzerinde bir performans ortaya koydu. İzlemesi mükemmel. Bu adamla birlikte oynamak çok isterdim" dedi. (Sporx)
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