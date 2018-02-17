Huddersfield 0 - 1 Manchester United (Maç özeti)

İngiltere Federasyon Kupası FA Cup'ın 5. turunda Manchester United, deplasmanda Huddersfield ile karşı karşıya geldi. Kirklees Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 2-0'lık skorla kazandı.



Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 3. ve 55. dakikalarda Romelu Lukaku ile geldi.



Bu sonucun ardından Jose Mourinho'nun öğrencileri, FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi ve kupaya bir adım daha yaklaştı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Sheffield Wednesday / Swansea - Rochdale / Tottenham

Manchester United - Brighton & Hove Albion

Leicester City - Chelsea

Wigan / Manchester City - Southampton