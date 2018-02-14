Sam Allardyce: 'Niasse Cenk Tosun ve Calvert-Lewin'in önünde'

Sam Allardyce, Niasse hakkında “Çok rekabetçi bir isim. Eğer kendilerinden başka biri yapabildiğini kadarını sergiliyor ve takım üzerinde etki bırakıyorsa, o zaman Cenk ve Dominic biraz daha sabırlı olmak zorunda” ifadesini kullandı.



Allardyce, yaptığı açıklamada takımın ilk 11’de yer alan forveti hakkında övgü dolu açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Omar’ın oynadığı maç başına gol oranı iyi ve bizim için gol atma konusunda en iyi oyuncu olarak gözüküyor. Cumartesi günü bize yaptığı katkı oldukça yardımcı oldu” dedi.



Cenk Tosun ile birlikte yedekte bekleyen Evertonlu forvet oyuncusu Calvert Lewin, bu sezon 25 maçta 4 gol atmıştı.

(Reuters)