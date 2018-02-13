Cristiano Ronaldo: Mourinho varsa ben yokum

Le10Sport' un haberine göre Manchester United'da Jose Mourinho'nun yeni sözleşme imzalaması, Cristiano Ronaldo'nun yeniden United forması giyme ihtimalini ortadan kaldırdı.



Ronaldo'nun Real Madrid'deki son durumunun karışık olduğu ve kulüp tarafından kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmezse yıldız futbolcunun Real'den ayrılabileceği haberleri yapılıyordu.



Fakat Mourinho'yla yeniden çalışmak istemeyen Ronaldo'nun, Old Trafford'a dönme ihtimali kalmadı. (Goal)

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