Everton 3 - 1 Crystal Palace (Maç özeti)

Geçtiğimiz hafta Arsenal önünde 5 gollü bir mağlubiyet alan Everton, Crystal Palace'ı yenerek kendine geldi. Everton'un gollerini Gylfi Sigurdsson, Oumar Niasse ve Tom Davies kaydetti. Crystal Palace'ın tek sayısı Luka Milivojevic'den geldi.

Everton bu galibiyetle puanını 34 yaparken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı. Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:



Tottenham 1 - 0 Arsenal

Swansea City 1 - 0 Burnley

West Ham United 2 - 0 Watford

Stoke City 1 - 1 Brighton & Hove Albion