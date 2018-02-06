Dele Alli'nin seks kasedi ortaya çıktı!

Tottenham Hotspur'un 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Dele Alli'nin başı oldukça dertte...



İngiliz futbolunun geleceğine damga vurması beklenen isimlerden olan Dele Alli'nin, genç bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği anlar, yıldız futbolcunun arkadaşları tarafından kamerayla kaydedildi ve bu görüntüler basına sızdırıldı.



Kısa süre içinde sosyal medyada viral hale gelen video sonrası, Dele Alli'nin avukatlarının görüntünün silinmesi için devreye girdiği öğrenildi.

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