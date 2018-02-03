Badou Ndiaye, Stoke City'de asistle yaptı!

Mönchengladbach 0-0 RB Leipzig Dalkurd 1-1 Jablonec Melbourne City U21 1-3 Western Sydney W. U21 LASK Linz 1-0 St. Pölten

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Salzburg 1-1 Admira Wacker

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Wolfsberger AC 0-0 Rheindorf Altach Lokeren 0-3 Standard Liege Ituano 0-0 Ponte Preta Rio Claro 1-0 Osasco Audax

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Sao Bernardo FC 2-0 Agua Santa Manthiqueira 0-1 Portuguesa Santista

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Rio Branco SP 1-0 Capivariano

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Rio Preto 1-0 Mogi Mirim Frei Paulistano 0-0 Itabaiana America RJ 2-1 Bonsucesso

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Resende 0-1 Goytacaz Lynx 0-0 Gibraltar United Marseille II 0-0 Grasse

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Monaco II 2-0 Nice II Andrezieux 2-0 Belfort

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Annecy 0-1 Lyon II

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Montceau 1-0 Villefranche Furiani Agliani 2-0 Fleury-Merogis

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Iris Club De Croix 1-1 Viry-Chatillon

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Sedan 1-0 Amiens AC Boulogne-Billancourt 1-1 Granville

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Lorient II 0-1 Stade Briochin

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Vitre 2-2 Fontenay AmaZulu 0-0 Golden Arrows

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Orlando Pirates 0-0 Maritzburg United Heerenveen 0-0 Twente De Treffers 3-1 Jong Sparta

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HHC Hardenberg 0-0 BVV Barendrecht

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VVSB 2-1 Koninklijke HFC Arsenal 4-0 Everton Wolverhampton 2-0 Sheffield United Deportivo Alaves 2-0 Celta Vigo Alcorcon 1-1 Zaragoza

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Valladolid 3-2 Cultural Leonesa Real Sociedad II 1-0 Amorebieta Silva 2-0 Celtiga Covadonga 0-0 Roces

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Marino De Luanco 3-1 Real Aviles CD Laredo 2-1 Velarde Santfeliuenc 2-0 Vilafranca Xerez 0-2 Cabecense Oberena 1-0 Idoya Beitar Jerusalem 0-0 Maccabi Haifa Servette 1-1 Chiasso

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Wil 1900 1-0 Wohlen Luzern 2-0 Lausanne Sports

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Young Boys 1-0 St. Gallen Sampdoria 1-1 Torino Biancoscudati Padova 1-1 Sambenedettese

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Reggiana 2-0 Renate Ballymena United 2-2 Ballinamallard United Santos Laguna II 1-0 Guadalajara II America U20 2-1 Lobos BUAP U20

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Necaxa U20 0-0 Toluca U20

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Pachuca U20 1-1 Morelia U20 Benfica 0-1 Rio Ave Uniao De Leiria 0-0 Ferreira de Aves Panathinaikos 0-0 Panaitolikos