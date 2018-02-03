Badou Ndiaye, Stoke City'de asistle yaptı!
03 Şubat 2018 | 18:54
Galatasaray'dan 17 milyon Euro'ya Premier Lig ekiplerinden Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye ilk maçında asist yaptı.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan 27 yaşındaki Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, Bournemouth maçının 5. dakikasında Xherdan Shaqiri'nin attığı golün asistini yaptı.
İkinci yarıda bambaşka bir futbol sergileyen Bournemouth 70'te King ve 79. dakikada Mousset'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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