Burnley 1 - 1 Manchester City (Maç özeti)

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City, 26. hafta mücadelesinde Burnley'e konuk oldu. Henüz 22. dakikada Danilo ile 1-0 öne geçen Manchester City devreye de bu skorla üstün girdi.



İkinci yarıda kontrollü bir futbol ortaya koyan City karşısında ataklarını sıklaştıran Burnley'de 82’de Gudmundsson sağdan gelen uzun topta düzgün bir vuruş yaptı ve skora dengeyi getirdi.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu skorla Manchester City 69, Burnley de 36 puana yükseldi.,

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:



Bournemouth 2 - 1 Stoke City

Brighton & Hove Albion 3 - 1 West Ham United

Leicester City 1 - 1 Swansea City

Manchester United 2 - 0 Huddersfield Town

West Bromwich 2 - 3 Southampton