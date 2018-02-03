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West Ham United ırkçı yöneticiyi kovdu

03 Şubat 2018 | 09:05

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, hakkındaki ırkçılık iddiaları nedeniyle yöneticisi Tony Henry'nin görevine son verdi.

West Ham United ırkçı yöneticiyi kovdu

Londra ekibinden yapılan açıklamada, basında yer alan ırkçılık  iddialarının ardından hakkında soruşturma açılan Henry'nin kulüple ilişiğinin  kesildiği belirtildi.
 
Açıklamada, Henry'nin siyahi futbolcular hakkındaki yorumlarının kabul  edilemez olduğu vurgulanarak, "West Ham United, bu tür ırkçı söylemler karşısında  asla taviz vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
 
İngiliz basınında yer alan haberde, Henry'nin ara transfer döneminde  menajerlere Afrikalı futbolcu almak istemediklerini, kadroya giremedikleri zaman  Afrikalı oyuncuların takımda huzursuzluk çıkardıklarını söylediği ileri  sürülmüştü.
 
Kadrosunda altı Afrika kökenli futbolcu bulunan başkent temsilcisi,  ocak ayında Senegalli Diafra Sakho'yu Rennes'e, Ganalı Andre Ayew'i de Swansea  City'e göndermişti.

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