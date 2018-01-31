Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti

Alexis Sanchez'in Manchester United'a transfer olmasının ardından ara transfer dönemini hareketli geçiren Arsenal, bir büyük ismi daha kadrosuna kattı. Takas sonucunda Henrikh Mkhitaryan'ı alan kırmızı-beyazlılar, bu sefer de Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti. Arsenal de resmi internet sitesinden transferi kamuoyuna duyurdu. İngiliz devinin bu transfer için Dortmund'a 68 milyon Euro verdiği belirtildi.



Yıldız futbolcu Dortmund'da 213 karşılaşmada 172 kez fileleri havalandırdı. Aubameyang, ayrıca 2015 yılında ‘Yılın Afrikalı Futbolcusu' seçildi.

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