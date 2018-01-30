Manchester City'den Mahrez'e 59 milyon pound!

Son yıllarda transfere harcadığı paralarla dikkatleri üzerine çeken İngiliz devi Manchester City, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Son olarak Laporte için 57 milyon Pound (65 milyon Euro) ödeyen City, gözünü şimdi de Leicester'ın Cezayirli kanat oyuncusu Mahrez'e dikti.



France Football'un haberine göre Guardiola'nın City'si Riyad Mahrez için 59 milyon Pound(68 milyon Euro) ödemeye hazır.



Leroy Sane'nin yedi hafta boyunca sahalardan uzak kalacak olması ve Alexis Sanchez'i Manchester United'a kaptıran City, transferi bir an önce tamamlamak istiyor.



2014 yılından beri Leicester City forması giyen Riyad Mahrez, 2016 yılında kazanılan şampiyonluğun en büyük kahramanlarından birisi olmuştu.



Bu sezon 27 maçta forma giyen Mahrez, 9 gol atarken 8 asist kaydetti.



(Fanatik)

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