Rakibine tüküren Masuaku'ya 6 maç ceza
29 Ocak 2018 | 17:15
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Fuka Arthur Masuaku, 6 maçtan men cezası aldı.
İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, Federasyon Kupası 4. tur maçında Wigan takımından Nick Powell'a tükürmesi nedeniyle kırmızı kart gören West Ham United'ın defans oyuncusu Masuaku'ya 6 maçtan men cezası verildiği bildirildi.
Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Masuaku, West Ham United'ın Crystal Palace, Watford, Burnley, Brighton & Hove Albion, Liverpool ve Swansea City maçlarında forma giyemeyecek.
YORUMLARI GÖR