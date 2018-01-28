Chelsea ve Manchester City tur atladı

Chelsea ve Manchester City, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda 5. tura yükseldi.



İngiltere Premier Lig ekipleri Chelsea ile Newcastle United, FA Kupası 4. turunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Chelsea, Batshuayi'nin 31 ve 44, Alonso'nun da 72. dakikadaki golleriyle maçı 3-0 kazandı ve tur atladı.



Championship takımlarından Cardiff City'nin, Premier Lig lideri Manchester City'yi ağırladığı mücadele ise misafir ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Manchester City'ye turu getiren golleri, 8. dakikada De Bruyne ve 37. dakikada Sterling attı.

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