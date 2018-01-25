Jose Mourinho Manchester United'la sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Jose Mourinho ile devam etme kararı aldı. Manchester United, Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



2016 yılında Manchester United'ın başına geçen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho, yeni sözleşme ile birlikte kendisini 2020 yılına kadar United'a bağlayan imzayı attı.



''DOĞRU KİŞİ OLDUĞUMU İSPATLAYACAĞIM''



Jose Mourinho, attığı imzanın ardından yaptığı açıklamada ''Manchester United'ın teknik direktörü olduğum için çok onurlu ve gururlu hissediyorum. Manchester United yönetimine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bu kulüp için doğru teknik direktör olduğumu kanıtlayacağım'' sözlerini kullandı.



Mourinho, Manchester United ile 1 Avrupa Ligi, 1 Lig Kupası ve 1 Community Shield kupası kazanma başarısı gösterdi.

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