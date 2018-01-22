Alexis Sanchez Manchester United'da, Mkhitaryan Arsenal'de!

İngiltere Premier Ligi'nde dev takas gerçekleşti! Manchester United, Arsenal'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i renklerine bağlarken Henrikh Mkhitaryan, Arsenal'e transfer oldu.



Manchester United, Alexis Sanchez'i 4.5 yıllığına kadrosuna katarken, Şilili yıldız ''Dünyanın en büyük kulübüne transfer olduğum için çok heyecanlıyım. Arsenal'de harika bir 3.5 yıl geçirdim ve çok güzel anılar biriktirdim'' dedi.



Arsenal kadrosuna katılan Henrikh Mkhitaryan ise ''Bu transferin bitmiş olmasına ve Arsenal'e katılmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takım için her şeyimi yapıp tarihe geçmek istiyorum'' sözlerini kullandı.

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