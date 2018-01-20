Burnley 0 - 1 Manchester United
20 Ocak 2018 | 21:13
Manchester United, oldukça zorlandığı Burnley deplasmanında tek golle üç puana uzandı.
Premier Lig'de 24. Hafta karşılaşmalarında Burnley'ye konuk olan Manchester United, rakibini 1-0'lık skorla devirerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Manchester United'a galibiyeti getiren gol 54. dakikada Anthony Martial'den geldi.
Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:
Arsenal 4 - 1 Crystal Palace
Everton 1 - 1 West Bromwich
Leicester City 2 - 0 Watford
West Ham United 1 - 1 Bournemouth
Stoke City 2 - 0 Huddersfield Town
Brighton & Hove Albion 0 - 4 Chelsea
Manchester City 3 - 1 Newcastle United
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