Burnley 0 - 1 Manchester United

Premier Lig'de 24. Hafta karşılaşmalarında Burnley'ye konuk olan Manchester United, rakibini 1-0'lık skorla devirerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Manchester United'a galibiyeti getiren gol 54. dakikada Anthony Martial'den geldi.



Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:



Arsenal 4 - 1 Crystal Palace

Everton 1 - 1 West Bromwich

Leicester City 2 - 0 Watford

West Ham United 1 - 1 Bournemouth

Stoke City 2 - 0 Huddersfield Town

Brighton & Hove Albion 0 - 4 Chelsea

Manchester City 3 - 1 Newcastle United

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