Brighton & Hove Albion 0 - 4 Chelsea

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında şampiyonluktan uzaklaşan Chelsea, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile karşılaştı.



Maça çok hızlı başlayan konuk ekip, 3'te Hazard ve 6'da Willian'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.



77. dakikada Hazard bir kez daha ağları havalandırdı ve skor 3-0 oldu. 89'da Moses son sözü söyledi ve Chelsea sahadan 4-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Chelsea puanını 50 yaparken, Brighton & Hove Albion ise 23 puanda kaldı.

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