Brighton & Hove Albion 0 - 4 Chelsea
20 Ocak 2018 | 17:22
Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 4-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında şampiyonluktan uzaklaşan Chelsea, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile karşılaştı.
Maça çok hızlı başlayan konuk ekip, 3'te Hazard ve 6'da Willian'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.
77. dakikada Hazard bir kez daha ağları havalandırdı ve skor 3-0 oldu. 89'da Moses son sözü söyledi ve Chelsea sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea puanını 50 yaparken, Brighton & Hove Albion ise 23 puanda kaldı.
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