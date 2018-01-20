SPOR

Brighton & Hove Albion 0 - 4 Chelsea

20 Ocak 2018 | 17:22

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 4-0 yendi.

Brighton & Hove Albion 0 - 4 Chelsea

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında şampiyonluktan uzaklaşan Chelsea,  deplasmanda Brighton & Hove Albion ile karşılaştı.

Maça çok hızlı başlayan konuk ekip, 3'te Hazard ve 6'da Willian'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

77. dakikada Hazard bir kez daha ağları havalandırdı ve skor 3-0 oldu. 89'da Moses son sözü söyledi ve Chelsea sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 50 yaparken, Brighton & Hove Albion ise 23 puanda kaldı.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.