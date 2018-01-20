Cenk Tosun'dan Rooney'ye: 'Biraz yavaş konuşur musun?'
20 Ocak 2018 | 14:27
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan ve ilk maçında takımı kaybetmesine rağmen performansıyla beğeni toplayan Cenk Tosun, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.
Everton taraftarının karşısına ilk kez bugün oynanacak West Bromwich karşılaşması ile çıkmaya hazırlanan Cenk Tosun, kulüp kanalına röportaj verdi.
Kaptan Rooney'yi öven Cenk şu ifadeleri kullandı:
"Tottenham maçında heyecanım vardı ama gerginlik yoktu. Uyum sağlamam kolay oldu. Walcott çok iyi transfer. Benim için de iyi bir oyuncuyla oynamak iyi... Bana asistler yapacağına eminim. Rooney büyük karakter ve onunla oynamak büyük onur. Rooney'yi Scouse aksanı yüzünden anlayamıyorum, ona "Biraz yavaş konuşur musun" diyorum. O da sağ olsun, yapıyor. İngilizcem iyi ama 6 ay içinde daha da iyi olacak."
YORUMLARI GÖR