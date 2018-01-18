Wenger: Alexis Sanchez, Manchester United'a gitti
18 Ocak 2018 | 17:19
Premier Lig'de yılın bombası patladı! Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Alexis Sanchez'in Manchester United'a transfer olacağını duyurdu.
Fransız menajer Wenger, transferde takas olacağı söylenen Henrikh Mkhitaryan'la ilgili olarak yıldız futbolcunun maaş talebiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getirdi. Wenger Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan takasının hafta sonuna kadar gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.
Öte yandan Manchester United'ın forma sponsorunun Londra'daki bir mağazasında Alexis Sanchez formalarının satışa çıktığı öne sürüldü. İngiltere'de birçok kişinin 7 numaralı Alexis Sanchez formasıyla paylaşımı bulunuyor.
Wenger ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'le ilgili de konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Mesut'un ocak ayında satılmayacağını açıkladı. (Habertürk)
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