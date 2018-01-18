Wenger: Alexis Sanchez, Manchester United'a gitti

Fransız menajer Wenger, transferde takas olacağı söylenen Henrikh Mkhitaryan'la ilgili olarak yıldız futbolcunun maaş talebiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getirdi. Wenger Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan takasının hafta sonuna kadar gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.







Öte yandan Manchester United'ın forma sponsorunun Londra'daki bir mağazasında Alexis Sanchez formalarının satışa çıktığı öne sürüldü. İngiltere'de birçok kişinin 7 numaralı Alexis Sanchez formasıyla paylaşımı bulunuyor.



Wenger ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'le ilgili de konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Mesut'un ocak ayında satılmayacağını açıkladı. (Habertürk)

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