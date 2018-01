Cenk Tosun: 'Everton dışında da bir kulüp beni istedi"

Beşiktaş’tan rekor bir transfer bedeliyle İngiliz ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Golcü futbolcunun açıklamaları şu şekilde;



Sözlerine, "Hepiniz hoş geldiniz. İngilizcem için özür dilerim" diyerek başlayan Cenk Tosun, "Everton, çok büyük, tarihi bir kulüp. Transferimde Sam Allardyce büyük bir rol oynadı ve kulübün beni ne kadar çok istediğini hissettim. İngiltere'de oynamak hayalimdi" dedi.



Cenk, "Beşiktaş'ta harika 3.5 yıl geçirdim. Teknik direktörümüz benim için bir baba gibiydi. Ancak herkesin hayatta yeni hedeflere ihtiyacı var ve benimki de buraya gelmekti" derken, Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" videosunda halen yer almasıyla ilgili, "Videoyu gördüm. Beşiktaş başkanı beni çok seviyor" ifadesini kullandı.



"Hedefim Everton'ı yeni bir yere taşımak"



Everton’daki hedeflerinden de bahseden milli golcü, "Ana hedef, takımı yeni bir yere taşımak ve atabildiğim kadar gol atmak. Devam etmek ve kupalar kazanmak istiyoruz. Ben de bunun bir parçası olmak istiyorum" diye konuştu.



Cenk Tosun, Premier League'deki ilk maçıyla ilgili olarak, "Premier League yüksek tempolu ve çok hızlı fakat ben de bu hızda oynadım. İlk maçımın çok daha iyi olmasını isterdim ancak Goodison Park'ta taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.



"Benimle ilgilenen başka bir kulüp daha vardı"



Kendisiyle ilgilenen başka kulüplerin de olduğunu ifade eden golcü oyuncu, "Benimle ilgilenen bir kulüp daha vardı ve Beşiktaş'la görüşüyorlardı. İsim vermek istemiyorum. Şunu söyleyebilirim ki, beni ciddi olarak isteyen ilk takım Everton'dı ve ben de buraya gelmek istedim" dedi.



Cenk, Everton'ı transfer gündemindeki Walcott için de, "Theo Walcott harika bir oyuncu, bunu kanıtladı. Hızlı, iyi ortalar yapıyor. Bizim için büyük bir transfer olur. Şu anda takımımızda çok yetenekli oyuncularımız var ve o da transfer edilirse, gerçekten katkı sağlayacaktır. Onunla iyi anlaşırım" diye görüş bildirdi.



"Oyuncu karakterim İngiltere'ye uygun"



Yıldız golcü, "Bu belki kulağa klişe gelebilir ancak gerçekten herkes bana yardımcı oldu. Ancak özellikle Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson ve Phil Jagielka, beni hoşnut hissettirdi. Oyuncu olarak karakterim İngiltere'ye çok uygun. Tugay Kerimoğlu ve Emre Belezoğlu gibi buraya gelip de çok iyi iş çıkaran Türk oyuncuların örnekleri var" açıklamasını yaptı.



"Bonservisim baskı yaratmıyor"



Kendisi için ödenen bonservis bedeliyle ilgili de konuşan Cenk, "Bu bende bir baskı yaratmıyor, hatta benim için büyük bir onur. Türkiye'deki genç oyuncular için bir rol model olmak ve onlara kapı açmak istiyorum. Premier League'deki tek A Milli oyuncu olduğumu biliyorum ancak burada oynayabilmek benim için bir onur" diye görüş bildirdi.



Cenk sözlerini, "Premier League'de oynamanın en büyük hayalim olduğumu her zaman söyledim. Everton, sürekli izlediğim takımlardan biriydi ve burada oynamak benim için büyük bir onur" diyerek tamamladı.

