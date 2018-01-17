Jon Flanagan kız arkadaşına saldırdığı için suçlu bulundu
17 Ocak 2018 | 16:41
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İngiliz defans oyuncusu Jon Flanagan, kız arkadaşına saldırdığı gerekçesiyle 12 ay kamu hizmeti cezasına mahkum edildi.
Liverpool Yerel Mahkemesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuya, kız arkadaşı Rachael Wall'e vurmasından dolayı 40 saat ücretsiz çalışmayı da kapsayan 12 aylık kamu hizmeti cezası verildiği bildirildi.
Flanagan, 22 Aralık 2017'de Liverpool kentinin merkezindeki Duke Caddesi'nde kız arkadaşını duvara itip tekme atarak saldırıda bulunmuştu.
İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerine başladığı ve son dönemde forma şansı bulamadığı Liverpool takımıyla 51 maça çıkıp bir gol kaydetti.
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