Liverpool 4 - 3 Manchester City

Dev maça iyi başlayan Liverpool, 9. dakikada Oxlade-Chamberlain ile üstünlüğü ele geçirdi. 40. dakikada Sane ile golü bulan City, skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Mücadelenin 59. dakikasında çok şık bir gole imza atan Firmino, Liverpool'u yeniden üstünlüğe taşıdı. Bu golün iki dakika sonrasında savunmanın büyük hatası sonucu topla buluşan Mane, güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı ve farkı 2'ye çıkardı.



68. dakikada Salah harika bir gol attı. Ederson'un kısa düşen topunu uzak mesafeden ağlara yollayan Mısırlı yıldız, durumu 4-1'e getirdi.



Oyuna Sterling'in yerine dahil olan Bernardo Silva, 84. dakikada farkı yeniden 2'ye indirdi. 90+1. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle skor 4-3'e geldi. Kalan kısa sürede çabalar sonucu değiştirmedi ve Liverpool, rakibini 4-3 mağlup etti.



Liverpool, 23 maç sonunda puanını 47 yaptı ve haftayı averajla 3. sırada tamamladı. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan, lig toplamında 30 maçlık yenilmezlik serisi noktalanan lider City ise 62 puanda kaldı.

PAYLAŞ