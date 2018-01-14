Liverpool'a Keita yanıtı!

Philippe Coutinho'yu Barcelona'ya sattıktan sonra alternatif arayışlarına giren Liverpool, ilk çözüm olarak 2018 yazında takıma katılacak Naby Keita'nın transferini öne çekmek için Leipzig ile görüşmelere başlamıştı...



75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı Gineli futbolcuyu ocak ayında transfer etmek için temasa geçen kırmızılar, Leipzig'den olumsuz yanıt aldı.



Alman ekibi yaptığı açıklamada; Keita'nın 30 haziran 2018'e kadar kadrolarında kalacağını ve ocak ayında takımdan ayrılmayacağını duyurdu...

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