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Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

9 saat önce

Manchester United'ın efsane oyuncusu Ryan Giggs, arkadaşım dediği oyuncu Gemma Atkinson ile sarılırken yakalandı.

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı
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Efsane futbolcu sevgilisiyle öğle yemeğinde böyle görüntülendi.

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Manchester United'ın efsane futbolcusu ve şimdiki antrenörü olan Ryan Giggs birkaç hafta önce ilişkisini yalanladığı Gemma Atkinson'la sarılırken görüntülendi.

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43 yaşında olan Ryan Giggs, 33 yaşındaki oyuncu Gemma Atkinson ile bir ilişki yaşıyor.

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Daha önce birlikte fotoğrafları çıkan fakat eski arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları reddeden çift bu kez sadece gülmekle yetindi.

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Gemma Atkinson, daha önce Cristiano Ronaldo ile Manchester United döneminde görüştüğünü itiraf etmişti. (Milliyet)

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

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İngiltere
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