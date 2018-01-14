Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

1 / 38 Efsane futbolcu sevgilisiyle öğle yemeğinde böyle görüntülendi.



2 / 38 Manchester United'ın efsane futbolcusu ve şimdiki antrenörü olan Ryan Giggs birkaç hafta önce ilişkisini yalanladığı Gemma Atkinson'la sarılırken görüntülendi.



3 / 38 43 yaşında olan Ryan Giggs, 33 yaşındaki oyuncu Gemma Atkinson ile bir ilişki yaşıyor.



4 / 38 Daha önce birlikte fotoğrafları çıkan fakat eski arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları reddeden çift bu kez sadece gülmekle yetindi.



5 / 38 Gemma Atkinson, daha önce Cristiano Ronaldo ile Manchester United döneminde görüştüğünü itiraf etmişti. (Milliyet)



6 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



7 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



8 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



9 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



10 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



11 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



12 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



13 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



14 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



15 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



16 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



17 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



18 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



19 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



20 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



21 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



22 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



23 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



24 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



25 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



26 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



27 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



28 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



29 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



30 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



31 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



32 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



33 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



34 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



35 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



36 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı



37 / 38 Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı

