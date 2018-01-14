Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

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Efsane futbolcu sevgilisiyle öğle yemeğinde böyle görüntülendi.
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Manchester United'ın efsane futbolcusu ve şimdiki antrenörü olan Ryan Giggs birkaç hafta önce ilişkisini yalanladığı Gemma Atkinson'la sarılırken görüntülendi.
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43 yaşında olan Ryan Giggs, 33 yaşındaki oyuncu Gemma Atkinson ile bir ilişki yaşıyor.
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Daha önce birlikte fotoğrafları çıkan fakat eski arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları reddeden çift bu kez sadece gülmekle yetindi.
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Gemma Atkinson, daha önce Cristiano Ronaldo ile Manchester United döneminde görüştüğünü itiraf etmişti. (Milliyet)
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı
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Ryan Giggs Gemma Atkinson ile yakalandı