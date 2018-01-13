Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

90 dakika boyunca Tottenham topa hükmeden taraf olurken, Everton ise kontra atakla gol aradı. 22. dakikada Cenk Tosun'un asistinde Rooney topu ağlara gönderse de hakem ofsayt gerekçesiyle bu golü iptal etti.



Tottenham, bundan 4 dakika sonra Son Heung-Min'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda sahada Tottenham fırtınası vardı. 47 ve 59'da Kane'in attığı gollerle skoru 3-0 yapan Tottenham'da 81. dakikada Eriksen son sözü söyledi ve mücadele 4-0 sona erdi.



Bu sonuçla Tottenham puanını 44 yaparken, Cenk Tosun'un takımı Everton ise 27 puanda kaldı.

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