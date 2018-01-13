Chelsea 0 - 0 Leicester City

Ligin son iki şampiyonunu karşı karşıya getiren mücadelede Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Leicester City'i ağırladı.



Sahasında oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan başkent temsilcisi, rakibine göre daha fazla pozisyon bulduğu karşılaşmada skor üretemedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Konuk ekipte forma giyen Ben Chilwell, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu skorun ardından Chelsea bir maç eksiği bulanan lider Manchester City'nin tam 15 puan gerisinde 47 puanla haftayı kapattı. Leicester ise 31 puana çıktı.



Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:



Crystal Palace 1 - 0 Burnley

Huddersfield Town 1 - 4 West Ham United

Newcastle United 1 - 1 Swansea City

Watford 2 - 2 Southampton

West Bromwich 2 - 0 Brighton & Hove Albion

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