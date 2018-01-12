Cenk Tosun Tottenham maçının kadrosunda olacak

Beşiktaş'tan rekor transfer ücretiyle İngiliz ekibi Everton'a imza atan golcü futbolcu Cenk Tosun, yeni takımının yarın Tottenham Hotspur ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.



Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Cenk Tosun hakkında konuştu. Allardyce, milli golcünün Premier Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Tottenham maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.



Teknik adam ayrıca, Arsenal'da forma bulmakta zorlanan Theo Walcott ile ilgili transfer iddialarına da, "Walcott başarılı bir oyuncu. Bu transfer için zaman ne gösterecek bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

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