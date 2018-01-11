Marouane Fellaini'den kötü haber!

Ara transfer döneminde takımlarına takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'a Marouane Fellani'den kötü haber geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda, Kırmızı Şeytanlar'da forma giymeyeceğini ve Avrupa'da başka bir kulübe gideceğini belirten Fellaini, bir sürprize imza attı. Sky Sport'un haberine göre; 30 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla Manchester United, yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Şu anki sözleşmesindeki haftalık ücretinin yeni sözleşmesinde artmasını talep eden orta saha oyuncusunun istediği rakam, Manchester tarafından kabul edilirse imzaların atılacağı belirtildi. Beşiktaş ve Galatasaray bu transfer gelişmesini yakından takip ediyor. Fellaini'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek